Highlights Pesaro-Varese 101-93, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 2

Pesaro vince 101-93 contro Varese al termine di un match combattutissimo dall’alta intensità offensiva. Non bastano alla squadra di Brase i 30 punti di Brown e i 28 di Johnson per evitare la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Torna a vincere Pesaro dopo il k.o di Trento. Moretti e Mazzola trascinano la squadra di Repesa al successo e agganciano proprio Varese al 5° posto in classifica con 6 vittorie e 4 sconfitte.