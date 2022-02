Highlights Olimpia Milano-Tortona 78-61, finale Final Eight Coppa Italia 2022 basket (VIDEO)

by Antonio Sepe

Il video con gli highlights di A|X Armani Exchange Milano-Bertram Derthona Tortona, valida per la finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. I ragazzi di Ettore Messina conquistano il trofeo grazie ad un’ottima prestazione, non impeccabile per tutti e 40 i minuti ma nel complesso di grande livello: 78-61 il risultato finale, con Milano che quindi si aggiudica la competizione.

