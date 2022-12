Highlights Olimpia Milano-Reggio Emilia 81-63, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 2

Milano batte Reggio Emilia 81-63 nella decima giornata di Serie A1 2022/2023. Vittoria agevole per i ragazzi di Messina che si sbarazzano della squadra di coach Sakota, arrivato in sostituzione di Menetti pochi giorni fa, trovando una buona prova offensiva in vista del prossimo match di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv. L’Olimpia aggancia Bologna in testa alla classifica e fa scivolare Reggio Emilia in ultima posizione in campionato.