Highlights Napoli-Trento 69-58, Serie A basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 8

Napoli torna a vincere dopo due sconfitte in fila e lo fa contro Trento 69-58. Trascinano i padroni di casa Howard, 16 punti, e Uglietti, che chiude con una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi. Non bastano alla squadra di Molin i 14 di Flaccadori e i 10 di Udom. Trento resta ferma in 5^ posizione in piena zona playoff. Napoli si avvicina alla parte sinistra di classifica con 4 vittorie e 6 sconfitte.