Highlights Fortitudo Bologna-Brindisi 67-73, basket Serie A1 2021/2022 (VIDEO)

by Andrea Bellini 10

Il video con gli highlights di Fortitudo Kigili Bologna-Happy Casa Brindisi, valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Quarta sconfitta per i padroni di casa, che non si staccano dall’ultima posizione in classifica, nonostante un ottimo primo quarto: gli uomini di coach Vitucci ribaltano il risultato già nel secondo e conservano il vantaggio fino al risultato finale di 67-73. Di seguito e in alto, le azioni salienti del match.

