Highlights Brindisi-Venezia 75-63, Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Brindisi batte Venezia in casa 75-63 e sale momentaneamente in 8^ posizione ai margini della zona playoff. Vittoria meritata per la squadra di Vitucci, trascinata da uno straordinario Reed che mette a referto 22 punti in tre quarti. Non bastano i 14 di Freeman e i 9 di Spissu a Venezia per evitare il terzo ko in fila in campionato. Nella prossima giornata Brindisi andrà in trasferta a Trieste, mentre la squadra di De Raffaele ospiterà il Brescia