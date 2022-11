Highlights Brindisi-Pesaro 74-102, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Brindisi-Pesaro 74-102, match valido per la settima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Al PalaPentassuglia arriva la prima sconfitta interna del campionato per i pugliesi, in difficoltà fin dai primi minuti e mai in grado di recuperare. Pesaro conquista una vittoria importante, trascinata dai 23 punti di Abdur-Rakhman.

