Highlights basket, Pesaro-Sassari 75-73, Serie A1 basket 2021/2022 (VIDEO)

by V. Giuseppe Greco 11

Il video con gli highlights di Carpegna Prosciutto Pesaro-Banco di Sardegna Sassari 75-73, partita valida per la 26ª giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. La squadra di coach Banchi, con una bellissima rimonta nel quarto quarto batte i sardi, per lunga parte della partita in vantaggio. MVP della gara Carlos Delfino. Di seguito, il video con le azioni salienti del match.