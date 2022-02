Basket Final Eight Coppa Italia 2022, Trieste-Tortona 82-94: cronaca e tabellino quarti di finale

by Andrea Bellini

La cronaca e il tabellino di Allianz Pallacanestro Trieste-Bertram Derthona Tortona, valida per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. Una partita che fin da subito è stata molto vivace, in cui è emersa, a partire dal secondo quarto, la qualità e l’intraprendenza di Tortona, che allunga irrimediabilmente conquistando la semifinale, dove incontrerà la vincente tra Virtus Bologna e Brindisi. 82-94 il risultato a favore degli uomini di coach Ramondino.

LA PARTITA – L’incontro inizia su ritmi altissimi, con Konate subito efficace che regala il primo mini-break a Trieste (10-5). Ma Tortona registra la propria difesa e soprattutto trova tanta intensità e soluzioni in attacco, mettendo in grave difficoltà gli uomini di Ciani, che comunque mantengono buone percentuali in attacco: la tripla di Macura firma la parità (21-21), poi Delia chiude il primo quarto sul 23-21. Macura è una vera spina nel fianco nella difesa di Trieste, e nel secondo quarto si fa valere trovando subito la doppia cifra e firmando con una tripla il +9 di Tortona, prima di un’altra tripla stavolta con Cannon (30-42). Trieste ha l’opportunità di diminuire di molto lo svantaggio nel finale, ma l’apertura di Banks per un compagno pronto a scaricare la tripla viene intercettato da un attentissimo Mascolo (36-46).

Trieste apre il secondo tempo con il ritorno sul tabellino dei marcatori da parte di Konate, oltre a Grazulis, ma Tortona allunga notevolmente grazie ad un ottimo Daum, che trova diversi punti ancora su tripla, oltre ad un 3/3 da tiro libero dopo il fallo di Mian: il distacco tocca i 18 punti, che si protrae fino alla fine del quarto (53-71). Il quarto quarto è una formalità per Tortona, che tiene bene testa a Trieste, la quale si affida più che altro alle giocate di Banks, senza trovare altre soluzioni efficaci con continuità.

TABELLINO TRIESTE-TORTONA (82-94)

TRIESTE: 21 Banks, 15 Campogrande, 13 Konate, 13 Grazulis, 7 Davis, 5 Mian, 4 Delia, 4 Alexander

TORTONA: 23 Macura, 22 Daum, 17 Sanders, 11 Cannon, 9 Mascolo, 8 Filloy, 4 Cain