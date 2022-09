Europei basket 2022: l’Italia chiude il girone con una vittoria, Gran Bretagna battuta 90-56

Termina 90-56 il match tra Italia ed Gran Bretagna, partita valida per la quinta giornata del gruppo C degli Europei maschili di basket 2022. Buona prestazione degli azzurri, al Forum di Assago di Milano, per chiudere nel migliore dei modi la fase a gironi della rassegna continentale e prepararsi per ad affrontare la Serbia agli ottavi di finale.

La cronaca

In avvio di partita l’Italia parte fortissimo, trascinata da un ottimo Melli e dalle triple di Fontecchio, andando avanti sul 10-0. La Gran Bretagna si sblocca dopo quattro minuti di gioco e con alcune triple, complice una difesa italiana molto leggera, si porta fino al -1. Il ritmo offensivo degli azzurri però è troppo alto per i britannici, che fanno fatica a difendere e a limitare gli attacchi della squadra di Pozzecco. L’Italia così chiude il quarto con dieci punti di vantaggio, 29-19, e una grande statistica di 4/5 per quanto riguarda i tiri da tre punti.

Nel secondo quarto la Gran Bretagna in avvio prova ad avvicinarsi agli azzurri, portandosi fino al -2. I ragazzi di Pozzecco però non si distraggono e guidati da un ottimo Ricci, protagonista nei rimbalzi offensivi, rispondono canestro a canestro ai britannici. Nel finale di quarto la Gran Bretagna fatica in attacco e Nicolò Melli si prende la scena, con ottime difese e diversi punti pesanti in avanti. L’Italia così controlla il ritmo della partita e va a riposo sul 47-37.

Nel terzo quarto la Gran Bretagna in partenza fa molto fatica a segnare, marcando i primi punti solo dopo tre minuti. Al contrario gli azzurri partono bene e distaccano ancor di più gli avversari, con un Simone Fontecchio in grande spolvero. La partita diventa così molto fisica e con tante interruzioni per falli da una parte e dall’altra, che non fanno altro che abbassare i ritmi del match. Gli azzurri allora gestiscono il quarto a proprio piacimento e chiudono con il punteggio di 67-54.

Nell’ultimo quarto prosegue il dominio dell’Italia e continuano le difficoltà difensive della Gran Bretagna. Gigi Datome è il vero protagonista di inizio quarto, con tre triple consecutive che permettono all’Italia di aumentare ancor di più lo strappo con i britannici. Negli ultimi cinque minuti poi il ritmo si abbassa tremendamente e gli azzurri gestiscono a loro piacimento le energie, chiudendo il match sul 90-56.