Olimpia Milano, Messina: “Bella vittoria, la squadra si diverte sempre di più”

Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, ha parlato al termine della sfida di Eurolega contro gli spagnoli del Valencia, vinta per 90-79: “Atmosfera bellissima e grande successo. Siamo grati alla gente per il sostegno costante e siamo felici di questa bella prestazione. Abbiamo costruito tanti vantaggi importanti, ma consentivamo spesso a Valencia di riavvicinarsi. Nella parte decisiva siamo stati più bilanciati, anche la difesa ha alzato il livello di intensità e fisicità con i lunghi. Eravamo un po’ tristi, è normale quando ci vai vicino ma non vinci mai. Adesso vedo reazioni e una squadra che si diverte sempre di più. Grazie a questo pubblico c’è molta più energia“.

Messina ha poi parlato dei singoli: “Thomas si è fatto trovare pronto, sono contento per lui. Ha realizzato una tripla importante e si è battuto in difesa. Mi auguro che si ripeta altre volte. Non era facile dopo tre partite senza giocare, mi sono complimentato con lui. Davies? Inizialmente gli errori in difesa mi avevano preoccupato, ma è diventato un punto di riferimento a suon di assist e dandoci ritmo. Alcuni passaggi sono stati degni di un giocatore con le mani fatate“.