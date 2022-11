Olimpia Milano, altra tegola: Kevin Pangos fuori almeno due mesi

Kevin Pangos ha riportato una lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. L’Olimpia Milano lo perderà presumibilmente per almeno due mesi. La squadra di Messina al momento si trova con cinque giocatori indisponibili ed è in piena emergenza: Shields tornerà tra un paio di mesi dopo una lesione al tendine, Datome – colpito da un virus – tra circa tre settimane, Tonut dovrebbe essere a disposizione intorno all’Immacolata dopo uno stiramento, mentre Baron, out da circa 20 giorni, potrebbe rientrare domani contro Treviso.