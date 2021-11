Highlights Zenit-Olimpia Milano 74-70, Eurolega 2021/2022 basket (VIDEO)

by Andrea Bellini 11

Il video con gli highlights di Zenit San Pietroburgo-A|X Armani Exchange Milano, sfida valida per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2021/2022 di basket. Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Ettore Messina, a cui non basta una splendida fase difensiva durante tutto l’arco del match. Manca un po’ di precisione in attacco, e ad avere la meglio sono i padroni di casa, che si impongono per 74-70. Lo Zenit raggiunge proprio l’Olimpia a quota 16 punti in classifica. Ecco quindi le immagini con le azioni salienti.

