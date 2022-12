Highlights Stella Rossa-Virtus Bologna 83-74, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis

La Virtus Bologna cade in casa della Stella Rossa 83-74. Ottimo primo tempo della squadra di Scariolo che cala vistosamente nella seconda parte del match subendo la superiorità tecnica dei padroni di casa. Top scorer del match Dobric, con 17 punti, seguito dai 16 di Vildoza, di cui 14 nel primo tempo. Bene Jaiteh per Bologna con 15 punti e 8 rimbalzi, male Lundberg che chiude con soli 2 punti a referto. La Virtus resta ferma a 4 vittorie e aumenta il dato delle sconfitte a 7, tre in fila per i ragazzi di Scariolo. Quarto successo consecutivo per la Stella Rossa che sale a 5 vittorie a ridosso della zona play off.