Highlights Panathinaikos-Virtus Bologna 88-85, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 19

La Virtus Bologna cede all’overtime in casa del Panathinaikos 88-85. Finale di partita tiratissimo con la tripla di Williams, top scorer del match con 26 punti, che la decide a 20 secondi dalla fine. Virtus sfortunata in alcune occasioni e che continua a fare fatica in attacco nei momenti decisivi. La squadra di Scariolo resta ferma a 8 punti in classifica in 10 posizione. Panathinaikos che sale a 6 punti. Nella prossima giornata la Virtus riceverà l’Efes e il Panathinaikos ospiterà Lione. Ecco gli highlights della sfida.