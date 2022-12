Highlights Panathinaikos-Olimpia Milano 90-77, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Sofia Cioli 0

Il video con gli highlights di Panathinaikos-Olimpia Milano 90-77, match valido per la dodicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023. Ottava sconfitta consecutiva in Europa per i ragazzi di Messina, in vantaggio per tutto il match e sul +15 a metà del terzo quarto, prima di subire la reazione dei padroni di casa sul finale. Di seguito gli highlights.