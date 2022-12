Highlights Olympiacos-Virtus Bologna 117-71, basket Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 2

Il video con gli highlights di Olympiacos-Virtus Bologna 117-71, match valevole per la dodicesima giornata della regular season di Eurolega 2022/2023. Pesantissima sconfitta al Pireo per gli uomini di Scariolo, mai in partita fin dai primi minuti contro la forte squadra ellenica che così si rilancia in classifica. Di seguito le immagini salienti del match.

GLI HIGHLIGHTS