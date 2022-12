Highlights Olimpia Milano-Valencia 90-77, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 16

L’Olimpia Milano da continuità al buon momento di forma battendo Valencia 90-77. Terza vittoria in fila per la squadra di Messina trascinata dall’ennesima grande prestazione di Baron, che chiude con 24 punti. Bene anche Davies con 17 punti e 6 assist e Mitrou-Long dalla panchina con 12 punti. Non bastano a Valencia i 26 punti di Dubljevic per evitare la nona sconfitta in 16 giornate di Eurolega. Milano sale a 6 vittorie e 10 sconfitte avvicinandosi a 2 vittorie dalla zona playoff. Il 2023 dell’Olimpia si aprirà con il big match contro la Virtus Bologna. Per quanto riguarda l’Eurolega, Baron e compagni voleranno in Grecia per affrontare l’Olympiakos.