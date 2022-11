Highlights Olimpia Milano-Fenerbahce 72-82, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 18

Milano si fa rimontare per la seconda volta nelle ultime due partite e cade in casa contro la capolista Fenerbahce 72 a 82. Buon primo tempo di Milano che va +16 per poi crollare nel secondo tempo e perdere di 10 punti. Top scorer Hayes con 22 punti. Bene Mitrou-Long dalla sponda milanese con 18 punti 4 rimbalzi e 4 assist che compensano le 7 palle perse. La squadra di Messina resta ultima in classifica con 3 vittorie e 7 sconfitte. Il Fenerbahce conferma la leadership con 9 vittorie e una sola sconfitta. Nella prossima giornata Milano affronterà Baskonia mentre Fenerbahce ospiterà il Real Madrid.