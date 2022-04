Highlights Efes-Olimpia Milano 77-65, gara-3 quarti di finale Eurolega 2021/2022 (VIDEO)

by Antonio Sepe 18

Il video con gli highlights di Efes-Olimpia Milano 77-65, match valido per l’Eurolega 2021/2022. Niente da fare per la squadra di Messina, che lotta fino all’ultimo ma finisce per arrendersi. Decisivi nel finale due fuoriclasse come Larkin e Micic, che mandano al tappeto l’Armani Exchange e regalano all’Efes due match point. In alto le immagini salienti della sfida.

CRONACA E TABELLINO