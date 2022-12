Highlights Baskonia-Olimpia Milano 78-62, Eurolega 2022/23 (VIDEO)

78-62 nel match tra Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz e EA7 Emporio Armani Milano, partita valida per l’undicesima giornata di Eurolega 2022/23. Grande vittoria dunque per Baskonia alla Buesa Arena, che permette ai padroni di ottenere la sesta vittoria nella competizione. Ecco il video con gli highlights del match, l’ennesima sconfitta per l’Olimpia di Messina.