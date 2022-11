“Sono il primo responsabile se questo gruppo non riesce a fare clic, se non riusciamo a svoltare andrò dal signor Armani e gli dirò di trovare un altro responsabile per la guida tecnica.” Parole che non lasciano spazio a interpretazioni quelle di Ettore Messina, che ha parlato nel post-partita di Olimpia Milano-Anadolu Efes 51-80. E’ arrivata la quinta sconfitta consecutiva in Eurolega per l’EA7 Emporio Armani, crollata nel secondo tempo sotto i colpi dei campioni in carica. Messina rincara la dose commentando la prova dei suoi: “Davanti ai tifosi e alla proprietà abbiamo messo in campo una prestazione vergognosa e senza cuore”.

