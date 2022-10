Eurolega 2022/23: grande successo per Bologna, Bayern Monaco battuto 66-63

66-63 nel match tra Virtus Segafredo Bologna e FC Bayern Monaco, partita valida per la seconda giornata di Eurolega 2022/23. Grande vittoria dunque per Bologna al Paladozza, che permette alla Virtus di salire a quota 2 punti in classifica.

La cronaca

La partita vede un ottimo inizio della Virtus Bologna, che si porta subito davanti grazie ad un preciso Hackett al tiro. Tuttavia il Bayern Monaco prova a reagire, con le giocate offensive di Weiler-Babb e Lucic. La Virtus però è brava a mantenere alto il ritmo e la precisione a canestro, con un ottimo Teodosic in attacco. Il primo quarto così si chiude sul 24-16 per i padroni di casa. Nel secondo quarto Bologna guida nel punteggio, con Jaiteh ed Ojeleye tra i migliori in termini realizzativi. Il Bayern Monaco comunque riesce a rimanere a contatto, trascinato dal solito Weiler-Babb. Soprattutto nel finale di tempo, i tedeschi realizzano un piccolo parziale di 5-0 e vanno negli spogliatoi sotto solo di due punti, sul 34-32.

Il terzo quarto è completamente dominato dall’equilibrio, per merito anche di un’ottima precisione al tiro da parte di entrambe le compagini in campo. Il Bayern Monaco infatti raggiunge subito in apertura Bologna e prova a scappare via più volte, con i punti preziosi di Weiler-Babb e Obst. La Virtus Bologna tuttavia è brava a resistere ai tentativi di fuga bavaresi, sorpassando nel finale gli avversari e chiudendo avanti 56-51. Nell’ultimo quarto Bologna parte molto bene, segnando diversi punti in apertura con le giocate di Teodosic. I padroni di casa così sono bravi a gestire il vantaggio accumulato, non permettendo ai tedeschi di recuperare completamente. La partita si chiude così con il punteggio di 66-63.