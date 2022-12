Eurolega 2022/23: altra sconfitta per Milano, Baskonia vince 78-62

78-62 nel match tra Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz e EA7 Emporio Armani Milano, partita valida per l’undicesima giornata di Eurolega 2022/23. Grande vittoria dunque per Baskonia alla Buesa Arena, che permette ai padroni di ottenere la sesta vittoria nella competizione

La cronaca

In avvio di partita le due squadre trovano diverse difficoltà a canestro, tant’è che il primo canestro arriva solo dopo due minuti di gioco. Baskonia così si sblocca e con uno scatenato Hommes dall’arco, prova a staccarsi da Milano, che continua invece a fare fatica al tiro. Davies tuttavia prova a non far scappare via gli avversari, con alcune buone pentrazioni e conclusioni dall’area. I padroni di casa però non danno segnali di calo e chiudono il primo quarto sul 24-9. L’inizio di secondo quarto di Milano però è fiducioso, con un parziale di 6-0 nel corso dei primi tre minuti di quarto. I protagonisti sono Hall e Melli, grazie alle loro triple, che riportano Milano nuovamente a contatto con Baskonia. Dopo le difficoltà iniziali però Baskonia riprende a segnare a canestro con continuità, cercando di mantenere Milano a distanza con i punti di Enoch e Thompson. I padroni di casa così, nonostante i tentativi di avvicinamento degli uomini di Messina, gestiscono bene il vantaggio accumulato e chiudono il secondo periodo sul 38-27.

Dopo l’intervallo lungo c’è abbastanza equilibrio in campo, senza che cambi però il copione fin qui visto sul parquet. Baskonia continua a guidare, rispondendo colpo su colpo ai canestri milanesi soprattutto di Davies. Thompson e Howard infatti non sbagliano un colpo dall’arco e concedono poco spazio di recupero all’Olimpia Milano. Anche il terzo periodo dunque si conclude in favore di Baskonia sul 54-45. Nell’ultimo periodo i padroni di casa non abbassano il proprio ritmo in campo e al tiro, con degli ispiratissimi Thompson ed Henry in attacco. Per Milano duqnue non c’è possibilità di rimonta, nonostante qualche buona giocata di Hall e Baldasso. La partita così si conclude con il punteggio di…

Tra le altre partite odierne vittoria per Barcellona, 86-88, contro l’Alba Berlino, così come ha ottenuto un successo l’Anadolu Efes Istanbul contro l’Olympiacos Pireo, 82-71. Infine vittoria esterna per l’ AS Monaco contro l’LDLC ASVEL Villeurbanne, 75-84.