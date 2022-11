Eurolega 2022/2023: la Virtus Bologna cede all’overtime, passa il Panathinaikos nel finale

La Virtus Bologna cade in casa del Panathinaikos 88-85 all’overtime. La squadra di Scariolo gioca bene nel primo quarto ma va in difficoltà nel secondo quarto chiudendo sotto di 5 punti. Bologna rimonta nel finale e porta la partita all’overtime. Overtime tiratissimo deciso da una tripla di Williams, che chiude con 26 punti e 8 rimbalzi, a 20 secondi dalla fine. Non bastano alla Virtus la doppia doppia di Jaiteh da 20 punti e 10 rimbalzi e i 19 punti di Ojeleye. Panathinaikos che rimane in ultima posizione ma appaiato al gruppetto di squadre in fondo alla classifica a 6 punti. Bologna resta ferma a 8 punti in 10^ posizione. La squadra di Scariolo tornerà in campo fra due giorni contro l’Efes. Il Panathinaikos tornerà che proverà a centrare la seconda vittoria in fila ospitando Lione venerdì alle 20.

Primo quarto dominato dalla Virtus che, dopo esser andata sotto 6-3, con un parziale di 14-3 si porta in vantaggio 17-9 grazie a un ottimo Daniel Hackett, 3/3 dal campo con 8 punti di cui 2 triple, che trascina la sua squadra sul +8. Bene in difesa i ragazzi di Scariolo che contengono gli attacchi troppo macchinosi del Panathinaikos e sfruttano le occasioni in attacco chiudendo i primi 12 minuti avanti di 7 lunghezze 12-19.

Nel secondo quarto la squadra di casa resta attaccata al match e con un parziale di 7-0 si riporta a -3 dalla Virtus. Difende bene la squadra di Scariolo ma inizia a sbagliare più tiri dalla media distanza. Ottimo Lundberg nel secondo periodo con 2/2 da tre e un gioco da tre punti con il libero aggiuntivo. Ottime medie dall’arco per Bologna che chiude il primo tempo con un buon 6/10 da tre, bilanciato da un 6/16 da due punti che permette a Panathinaikos di andare negli spogliatoi indietro di solo 3 punti sul 38-41.

La Virtus va in difficoltà nel terzo quarto e subisce la rimonta del Panathinaikos che, trascinato dal pubblico di casa, non sbaglia più dall’arco e inizia a compattarsi in difesa. Williams e Wolters trascinano la squadra greca con 9 e 5 punti nel terzo quarto. Panatinhaikos che alza le percentuali andando oltre il 50% da tre punti, mentre Bologna va in difficoltà in attacco nel finale di quarto chiudendo sotto 67-62. Teodosic tiene in piedi la squadra di Scariolo con due triple nell’ultimo minuto.

Quarto quarto punto a punto con Panathinaikos trascinato da Derrick Williams che mette a segno 16 punti nel secondo tempo. La Virtus risale nel finale con Teodosic che realizza la tripla del vantaggio Bologna a 30 secondi dalla fine. Jaiteh sbaglia il canestro del +4 e Lee a 10 secondi dalla fine la pareggia in penetrazione. Teodosic prova il match winner dalla distanza ma il ferro respinge il tiro del 35enne serbo. Partita che va all’overtime sul 76 pari.

Overtime tiratissimo con entrambe le squadre che faticano a segnare. Sull’80 pari Hackett si inventa da lontanissimo la tripla del +3 Virtus a 1 minuto dalla fine. Bacon la pareggia con un penetrazione e un libero aggiuntivo riportando Panathinaikos sull’83 pari. La partita la decide Derrick Williams con una tripla a 20 secondi dalla fine che regala il vantaggio alla squadra greca. Lundberg fa fallo in penetrazione e regala l’ultimo possesso al Panathinaikos. Bacon mette i liberi e Tedosic non riesce a trovare la tripla del pareggio da centrocampo con la Virtus che cade 88-85.