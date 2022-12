Eurolega 2022/2023: terza vittoria in fila per Milano che batte 90-79 Valencia

L’Olimpia Milano trova la terza vittoria in fila contro Valencia nell’ultima giornata dell’anno di Eurolega 2022/2023. Miglior prestazione offensiva dell’anno dei ragazzi di Messina che mettono a segno 90 punti con percentuali clamorose sia dalla media distanza che dall’arco, rispettivamente 66% e 43%. Non bastano agli ospiti i 26 punti con 7 rimbalzi di Dubljevic per evitare la sconfitta. Sponda Milano, ennesima grande prestazione di Baron con 24 punti e 2 rimbalzi, seguito da Davies con 17 punti e 6 assist. Bene Mitrou-Long dalla panchina con 12 punti. Melli e compagni salgono a 6 vittorie e 10 sconfitte a 2 vittorie dalla zona playoff. Valencia resta ferma a 7 vittorie e aumenta le sconfitte a 9. Nel primo turno del 2023, l’Olimpia andrà a caccia del quarto successo consecutivo sul campo scomodo dell’Olympiakos. Valencia che proverà a tornare alla vittoria in casa contro la Stella Rossa, che dal cambio di guida tecnica ha trovato nuova linfa.

Nel primo quarto parte meglio Valencia che si porta avanti di 4 punti sull’1-5. Milano entra in partita e trova il primo vantaggio sul 16-13 dopo un gioco da 4 punti di Baron. Ottime percentuali al tiro per Milano che, aiutata anche da 10 liberi messi a segni, conclude il primo quarto con 29 punti a +7 su Valencia.

Miglior primo tempo della stagione di Milano in fase offensiva. La squadra di Messina inizia il secondo quarto con un parziale di 9-2 trovando il massimo vantaggio sul 41-25. Valencia regge e riesce a rientrare nel finale di quarto, con l’Olimpia che accusa un giustificabile calo delle percentuali al tiro, andando all’intervallo lungo sotto di 7 sul 50-43. Uno stratosferico Dubljevic tiene a galla Valencia con 21 punti e 3 rimbalzi. Bene Milano con Baron che ne mette 14 e Mitrou-Long dalla panchina segna 3 triple su 4. Migliori percentuali al tiro della stagione per l’Olimpia, 66% al tiro con il 58% dalla lunga distanza.

Nel terzo quarto Valencia torna sotto fino al -2 sul 54-52. Milano nel momento più importante del match torna alle percentuali di inizio partite e piazza una parziale di 11-0 scappando sul 65-52 trascinata da Baron e Davies. Un piccolo calo di tensione fa riavvicinare Valencia sotto la doppia cifra di svantaggio ma l’Olimpia riesce a chiudere il terzo quarto a +11 sul 71-60.

Nell’ultimo quarto Valencia mette a segno 6 punti in fila e torna sotto sul 71-66 a 8 minuti dalla fine. Come nella maggior parte delle partite della stagione, Milano va in difficoltà nel finale facendosi recuperare dalla squadra spagnola che si riavvicina sul 76-73. L’Olimpia trova le ultime energie per dare lo strappo finale al match ritornando in zona comfort sull’84-73 a 2 minuti dalla fine chiudendo il match.