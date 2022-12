Eurolega 2022/2023, Scariolo: “Troppe palle perse e male in difesa. Aspettiamo i recuperi degli infortunati”

Terminata la partita contro la Stella Rossa, Coach Sergio Scariolo ha commentato cosi la prestazione della sua squadra: “Potevamo fare molto meglio. Buoni i primi 16-17’, poi abbiamo avuto troppe distrazioni, abbiamo perso la concentrazione già dagli ultimi minuti del secondo quarto. Poi troppe palle perse, e abbiamo concesso troppo in area. La nostra difesa non è stata all’altezza. Non abbiamo meritato di vincere, congratulazioni alla Stella Rossa e a Ivanovic, noi andiamo avanti e cerchiamo di recuperare giocatori. I tanti tiri liberi? Perché abbiamo attaccato l’area con decisione. Per giocare ad alto livello su campi come questo serve un livello speciale di maturità, che stasera non abbiamo avuto.”. Terza sconfitta in fila in Eurolega per la Virtus che aspetta di recuperare gli infortunati.