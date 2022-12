Eurolega 2022/2023, la Virtus Bologna si rialza: domato l’Alba Berlino 85-76

La Virtus Bologna prova a rialzarsi nella tredicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Dopo quattro sconfitte di fila, infatti, è arrivata una vittoria casalinga per 85-76 contro l’Alba Berlino per la squadra italiana, che in questo modo tenta di rilanciarsi verso le posizioni più blasonate della competizione. Nessun problema per i padroni di casa, bravi a gestire la situazione dopo un avvio molto equilibrato e lucidi nel rispedire al mittente qualche tentativo teutonico di rimonta tra terzo e quarto periodo. Il miglior realizzatore della Virtus è stato Weems con 16 punti. Solide anche le prestazioni di Hackett e Jaiteh (13), Bako (10) e Teodosic (11), che con la sua tripla allo scadere ha definito lo score finale. Buona iniezione di fiducia per la Virtus Bologna, adesso chiamata a dare seguito a questa prestazione. Di seguito il recap della partita.

IL MATCH – Il primo quarto è equilibrato. I tedeschi riescono a reggere botta. Solamente un grande finale di frazione da parte di Bako riesce a dare il vantaggio alla Virtus Bologna dopo i primi dieci minuti di gioco (18-15). Anche il secondo quarto inizia punto a punto. Nella seconda metà del periodo, però, Bologna manifesta tutta la propria superiorità offensiva e travolge letteralmente gli avversari negli ultimi cinque minuti prima dell’intervallo. E’ ancora Bako a sigillare la frazione, stavolta con due tiri liberi, per mandare i suoi compagni al riposo con un rassicurante più undici (40-29).

Nel terzo e nell’ultimo quarto la formazione italiana prova ad amministrare il proprio vantaggio. Non ci riesce sempre agevolmente. L’Alba, infatti, prova a spaventare la Virtus in qualche circostanza. La Virtus Bologna, però, è lucida nel non dare troppe speranze ai teutonici, che non si fanno mai davvero minacciosi. A chiudere la contesa è una tripla allo scadere di Teodosic, che sigilla il punteggio finale sull’85-76 per i suoi.