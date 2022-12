Basket, Virtus Bologna-Maccabi, Scariolo: “Ci abbiamo creduto fino alla fine”

Il coach della Virtus Bologna, Sergio Scariolo, ha parlato dopo il successo in rimonta dei sui ragazzi sul Maccabi 78-73: “Siamo contenti per la vittoria. Ringrazio i giocatori e i tifosi, che ci hanno supportato per tutta la gara, anche quando eravamo sotto di 7 nell’ultimo quarto. Non siamo mai usciti dalla partita. Abbiamo trovato il modo di vincere. Abbiamo difeso bene in uno contro uno non avendo i giocatori per farlo (Weems da 4 causa assenza di Mickey, ndr). E questo è merito dei giocatori L’atteggiamento è stato molto buono. Abbiamo un gap rispetto a molte squadre, soprattutto se ci mancano giocatori. Sappiamo che la corsa per i playoff sarà dura, ma ci proviamo”.

Scariolo si è poi soffermato su Jaiteh e sull’infortunato Mickey: “Jaiteh? Mi ripeto. Se si valuta un giocatore bisogna vedere un contesto più grande. Anche la relazione investimento/rendimento. Se andiamo su quel terreno parliamo di due grandi scelte, Jaiteh e Bako. E’ facile giudicare le squadre in termini individuali, credo sia più giusto giudicare come giocano le squadre con o senza giocatori in campo. Entrambi stanno facendo ampiamente la loro parte. Per quanto riguarda Mickey, spero non stia fuori a lungo, domenica non ci sarà molto probabilmente. Il problema di questi infortuni è che ti lasciano strascichi. Per qualche settimana dovremo averlo molto lontano dal 100%”.

Il coach ha concluso l’intervista con un ricordo di Sinisa Mihajlovic: “Mando un grande abbraccio alla famiglia, un esempio di grande sportivo, combattente, persona che non molla mai. Ci sono modi e modi di affrontare queste cose, sapete che mio padre morì di leucemia e quindi sono particolarmente sensibile al problema. Ha lottato finchè ha potuto e questo è l’esempio che lascia a tutti”.