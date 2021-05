Basket, Final Four Eurolega 2020/2021: Anadolu Efes sul tetto d’Europa, Barcellona sconfitto 86-81

by Alessandro Amoruso

Pallone Eurolega - Foto Cska Moscow official FB profile

L’Anadolu Efes batte il Barcellona in finale di Eurolega 2020/2021: 86-81 il punteggio in favore dei turchi, che si laureano campioni d’Europa. Una lotta selvaggia su ogni possesso, in particolare nell’ultimo quarto: qui là differenza l’hanno fatta i canestri di Micic (MVP delle Final Four, 25 punti) e Larkin (19), che hanno permesso all’Efes di poter gestire nel finale il vantaggio grazie all’efficienza dalla lunetta. Efes che nel 2019 era arrivato in finale e nel 2020 era primo in regular season al momento dell’interruzione. E ora, nel 2021, gli sforzi di tutto questo tempo vengono premiati per la squadra di Istanbul, che per la prima volta sale sul tetto d’Europa.

For the first time in their history, @AnadoluEfesSK are champions! Congrats to @FCBbasket also on a great campaign 👏#F4GLORY — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 30, 2021

CRONACA – Il Barca parte forte con un 4-0, ma Micic risponde subito con un due assist super. Super inizio di Sanli che segna tutti i primi 8 punti della squadra turca. Dall’altra parte invece l’uomo in più è Brandon Davies, coi blaugrana che provano il primo strappo sul +7 a chiudere 10 minuti di intensità altissima in campo. Con orgoglio però, l’Efes reagisce nel secondo quarto con Larkin e Pless. In un amen, i turchi sono di nuovo a -3, quando solo pochi minuti prima sembravano in balia degli uomini di Jasikevicius. L’attacco del Barca si blocca e i catalani non segnano più mentre l’Efes ha un Larkin da 8 punti, tutti conquistati ai tiri liberi che permette il controsorpasso turco. Pesante terzo fallo al termine del secondo quarto di Sanli, l’uomo in più sotto canestro per Ataman. A metà partita, il punteggio recita +3 per l’Anadolu Efes.

Nel secondo tempo entra in campo un Micic più determinato, che sfrutta alcune inaspettate amnesie della difesa catalana e segna 4 punti in un amen. Ed è proprio Micic il motivo per cui, dopo un gioco da quattro punti, i turchi vanno sul +11. L’ultimo minuto del terzo quarto è un motto d’orgoglio di Mirotic. L’ex NBA segna la tripla vale il -7 Barca. A inizio quarto quarto Mirotic e Bolmaro segnano subito, mettendo una pressione fortissima sull’Efes che ha solo 3 punti di vantaggio. Pau Gasol prima, Brandon Davies poi, portano un’energia altissima per i catalani: un’energia che vale il 69-69. Il finale di partita è da spettacolo puro. L’Efes rimette il muso avanti di 5 punti con il duo Micic-Larkin in forma strepitosa e in grado di battere grandi difese. Il Barca non molla, con il solito Higgins, ma c’è un uomo indiavolato ed è Vasilije Micic. Il serbo ricaccia indietro il Barca, ogni qual volta i catalani arrivano a stretto contatto. Nel finale, i turchi gestiscono, con qualche di regalo di troppo come ci hanno abituato negli ultimi tempi anche in questa Final Four di EuroLega, ma non è sufficiente per il Barcelona.

TABELLINO

ANADOLU EFES-BARCELLONA 86-81 (22-15; 14-24; 22-26; 23-21)

ANADOLU EFES: Davies 15, Hanga, Bolmaro 7, Smits, Gasol 1, Oriola, Abrines 2, Higgins 23, Martinez, Kuric 18, Claver 2, Mirotic 11, Calathes 0.

BARCELLONA: Larkin 19, Beaubois 3, Singleton 4, Balbay, Sanli 12, Moerman 6, Tuncer, Pleiss 5, Micic 25, Anderson 0, Dunston 6, Simon 4.