Il tabellino e la cronaca di Olimpia Milano-Alba Berlino 74-80, match della seconda giornata dell’Eurolega 2022/2023. Brutta prestazione per gli uomini di Messina, che vengono sconfitti all’overtime da una squadra davvero solida e coriacea nei momenti importanti come quella tedesca. Troppi errori al tiro e in difesa per l’EA7 Emporio Armani, che paga a caro prezzo anche una partenza disastrata. Decisivo nel supplementare Blatt, con otto punti che condannano Milano a cui non bastano i 16 di Pangos e i 13 di Shields per evitare la prima sconfitta stagionale.

La cronaca – L’inizio di partita è tutto di marca berlinese, che mette in campo gran ritmo e qualità sfruttando qualche disattenzione di troppo da parte dell’Olimpia. Il primo allungo vale il +9 degli ospiti sul punteggio di 8-17 con Koumadje e Sikma sugli scudi. Messina prova a correre ai ripari con due timeout, ma il copione non cambia e la tripla di Schneider negli ultimi secondi vale il 12-26 in favore dei tedeschi al termine del primo quarto. Nel secondo quarto l’Olimpia prova ad affidarsi a Shields e Hines, ma soprattutto riesce a limitare l’attacco di Berlino. Inizia così la rimonta degli uomini di Messina, frenati però da percentuali a dir poco deficitarie come dimostra l’1/9 da tre nel primo tempo. Tonut con un gioco da tre punti riesce a riportare finalmente Milano sotto i dieci punti di distacco, ma all’intervallo lungo gli ospiti sono ancora in vantaggio 30-38.

Al rientro in campo l’avvio di terzo quarto è però nuovamente favorevole a Berlino, che torna sul +14 trovando diversi canestri apparentemente facili mentre Milano continua a peggiorare le proprie percentuali, specie con Pangos. Stavolta però la rimonta dell’Olimpia è immediata e rabbiosa, con le percentuali che iniziano a migliorare. In pochi minuti così il Forum si scalda e Milano torna in partita sul 51-54, ma gli ultimi minuti del periodo sorridono a Berlino con Smith che firma il parziale per il 51-60 che fissa il risultato prima degli ultimi dieci minuti. Nell’ultimo periodo Berlino allunga sul +11 a sei minuti dalla fine, ma proprio nel finale si accende improvvisamente Pangos con quattro triple quasi consecutive che valgono l’aggancio. Per la prima volta da inizio partita la parità arriva con i liberi di Hines, Melli avrebbe anche la tripla della vittoria allo scadere che però non entra. Sul 70-70 si va quindi all’overtime.

Nel supplementare succede pochissimo nei primi tre minuti, poi all’improvviso si accende Blatt: il figlio d’arte prima segna i liberi, poi trova la prima tripla della sua serata nel momento più importante e alla fine arrotonda anche il punteggio sul 74-80 con un fortunoso tiro allo scadere, quando Milano non riesce nemmeno a fare fallo per fermare il cronometro.

Il tabellino

Olimpia Milano: Davies 6, Thomas, Pangos 16, Tonut 5, Melli 6, Baron 8, Ricci, Biligha, Hall 3, Shields 15, Hines 10, Voigtmann 5.

Alba Berlino: Procida 8, Smith 13, Delow, Wetzell 10, Mattisseck, Schneider 5, Olinde 9, Koumadje 6, Thiemann 6, Sikma 6, Blatt 13, Zoosman 4.