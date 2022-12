Basket, Eurolega 2022/2023: la Virtus Bologna rimonta nell’ultimo quarto e batte il Maccabi 78-73

Una Virtus Bologna stoica rimonta un partita quasi persa nell’ultimo quarto battendo il Maccabi 78-73 nella 14^ giornata di Eurolega 2022/2023. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Scariolo al termine di una partita giocata punto a punto in cui Bologna, spinta dal pubblico di casa, recupera 7 punti di svantaggio negli ultimi 7 minuti di gioco. Teodosic e Hackett trascinano la Virtus con 15 punti a testa. Non bastano al Maccabi i 18 punti con 4 rimbalzi e 6 assist di Brown e la doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi di Nebo. I ragazzi di Scariolo salgono agganciano il terzetto di squadre a 6 vittorie e 8 sconfitte composto da Panathinaikos, Valencia e Lione avvicinandosi alla zona playoff. Maccabi resta fermo a 7 vittorie e 6 sconfitte in 7^ posizione. Nella prossima giornata Bologna giocherà in trasferta del Baskonia, che ha battuto oggi la capolista Fenerbahce. Il Maccabi andrà in trasferta a Berlino per affrontare l’Alba Berlin.

Primo quarto con la Virtus che parte un po’ contratta nei minuti iniziali faticando in fase offensiva ma reggendo nella metà campo difensiva. La squadra di Scariolo entra in partita e con un parziale di 10-0 risale dal 9-14 al 19-14, chiudendo il quarto sopra di 4 punti 20-16. Buone percentuali per Bologna, 60% dal campo con il 72% da due punti, contro il brutto 42% al tiro di Maccabi, che condanna la squadra israeliana allo svantaggio.

Nel secondo quarto entrambe le squadre iniziano a trovare più continuità in attacco. Sia Bologna che Maccabi tentato 7 tiri dalla lunga distanza mettendone a segno solo 2. Teodosic realizza gli unici due canestri da tre punti della Virtus, trascinando la squadra di Scariolo in vantaggio all’intervallo lungo con 8 punti e 5 assist. Bene Brown sponda Maccabi con 9 punti e 4 assist. Buona prestazione dalla panchina di Bako con 5 punti e 3 rimbalzi che aiuta Bologna a chiudere il secondo quarto avanti 44-41.

Nel terzo quarto il Maccabi sale di intensità dopo aver toccato il massimo svantaggio sul 47-41. La squadra israeliana recupera il margine e ribalta il punteggio nel finale di periodo chiudendo il terzo quarto avanti di 3 sul 57-60. Troppe palle perse per la Virtus, 4 in 10 minuti, contro una sola del Maccabi. 12 punti per Hackett che non bastano a tenere in vantaggio Bologna che inizia a fare fatica a contenere Lorenzo Brown, che chiude il terzo quarto con 16 punti e 5 assist.

Nel quarto quarto il Maccabi scappa via salendo sopra di 7 punti sul 59-66. Quando il match sembra chiuso la Virtus trova le forze per relizzare un rimonta insperata piazzando un parziale di 12-0 portandosi in vantaggio di 5 punti a un minuto dalla fine sul 71-66. I ragazzi di Scariolo tengono e trovano il secondo successo in fila battendo il Maccabi x-x.