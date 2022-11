La cronaca e il tabellino di Olimpia Milano-Anadolu Efes 51-80, match della nona giornata della regular season dell’Eurolega 2022/2023. Arriva la quinta sconfitta consecutiva a livello europeo per l’EA7 Emporio Armani, che regge nel primo tempo l’urto dei campioni in carica salvo poi crollare letteralmente nel secondo tempo con appena 17 punti messi a segno in 20 minuti. Naz Mitrou-Long è l’unico in doppia cifra con 10 punti, mentre i turchi si godono un Will Clyburn da 24 punti e 9 rimbalzi con il 60% da 2 e il 67% da 3.

PROGRAMMA TV 9^ GIORNATA

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

La cronaca – La partita inizia con le difese sugli scudi e pochi punti da una parte e dall’altra. Melli scalda il Forum con la prima tripla, ma l’Efes ben presto inizia a martellare a sua volta dall’arco trovando soluzioni vincenti in sequenza con Pleiss e Clyburn. Anche Micic va a segno e porta i turchi sul +4 (14-18), ma nell’ultimo minuto del periodo d’apertura si accende Mitrou-Long che firma il minibreak con cui si chiude il primo quarto in parità sul 18-18. Il secondo quarto invece si apre con delle grandi difese degli uomini di Messina, l’Efes non trova la via del canestro per quasi quattro minuti e così la tripla di Mitrou-Long vale il massimo vantaggio Olimpia (28-20). Nella seconda parte del periodo però la squadra turca reagisce con Beaubois e Clyburn che firmano l’aggancio e il sorpasso, poi ancora una volta Milano si rimette in equilibrio con i canestri di Hines e Hall. All’intervallo lungo così è ancora parità: le due squadre vanno a riposo sul 34-34.

Al ritorno in campo però il terzo quarto rappresenta il momento di totale crisi offensiva dell’EA7. Milano infatti rimane a secco di punti per oltre cinque minuti, le percentuali ovviamente crollano ma soprattutto l’Efes prende il largo sotto la spinta di un Clyburn a tratti davvero scatenato. I Campioni d’Europa in carica toccano così il +13 con la tripla di M’Baye (34-47), dopo oltre cinque minuti Milano torna a segnare ma gli uomini di Messina chiudono il periodo con appena sette punti messi a referto e iniziano gli ultimi dieci minuti sotto di 14 (41-55). In avvio di ultimo quarto c’è subito la tripla di un super Clyburn per il +17 Efes e probabilmente per i primi titoli di coda della serata. Non c’è alcuna reazione dell’Olimpia, che anzi affonda fino a toccare il -30 e chiudere con un mestissimo 51-80.

Il tabellino

EA7 Emporio Armani Milano: Davies 5, Thomas, Luwawu-Cabarrot 6, Mitrou-Long 10, Pangos 7, Melli 9, Ricci, Hall 5, Baldasso, Alviti, Hines 6, Voigtmann 3.

Anadolu Efes Istanbul: Beaubois 8, Bryant 6, Ilyasoglu, Clyburn 24, Taylor 3, Pleiss 13, Micic 12, M’Baye 10, Polonara 4, Zizic, Dunston.