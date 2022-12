Basket, Eurolega 2022/2023: Olimpia ancora ko, al Mediolanum Forum vince il Maccabi Tel Aviv

Continua l’incubo Eurolega per l’Olimpia Milano. Nella tredicesima giornata, i ragazzi di coach Ettore Messina si sono arresi al Mediolanum Forum contro il Maccabi Tel Aviv, che ha avuto la meglio sul 71-77. Si tratta della nona sconfitta consecutiva in Europa per l’Olimpia, fischiata al termine del match dai sostenitori presenti al Forum. Brown miglior marcatore con 20 punti, seguito da Baron con 18.

Parte bene il Maccabi nel primo quarto. Tripla di Brown in apertura e allungo sul 4-10 con Nebo, ma Luwawu-Cabarrot pareggia su 12-12 e allunga sul 16-14. Nuovo equilibrio sul 16-16 con Sorkin e altro allungo Milano sul 21-16, ma una tripla di Martin chiude il primo parziale sul 21-21. L’Olimpia torna avanti all’inizio del secondo quarto sul 25-21; sorpasso Martin (25-26) e controsorpasso di Mitrou-Long (28-26), e i ragazzi di Messina rimangono avanti fino all’intervallo allungando sul finale per il 40-32 a metà match. Altro equilibrio sul 41-41 e +10 Milano sul 57-47 firmato Baron, ma Maccabi firma ben dodici punti consecutivi trovando il sorpasso sul 57-59 con Colson e chiudendo il parziale sul 59-59. Ospiti sempre avanti nell’ultimo quarto, dove toccano il +7 sul 62-69 e rischiano sul 70-71, ma con un allungo finale riescono a chiudere i conti sul