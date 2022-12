Basket, Eurolega 2022/2023: incubo Olimpia, vince il Panathinaikos all’overtime

Continua l’incubo in Europa per l’Olimpia Milano. I ragazzi di Messina si sono arresi all’overtime sul campo di Panathinaikos nella dodicesima giornata dell’Eurolega 202/2023, subendo l’ottava sconfitta consecutiva nella competizione europea (90-77). La formazione meneghina è stata in vantaggio per tutto il match e sul +15 a metà del terzo quarto, prima di subire la reazione dei padroni di casa sul finale. Per i greci si tratta invece della quarta vittoria di fila.

LA PARTITA – Davies e Luwawu-Cabarrot sbloccano il match portando subito Milano sullo 0-4. Sorpasso Panathinaikos con Papagiannis sul 6-4, ma l’Olimpia riallunga sul 6-11 chiudendo il primo parziale con nove punti di vantaggio sul 13-22. Dominio della formazione di Messina che tocca il +14 sul 17-31 con Melli, ma i padroni di casa tornano pericolosi nella seconda parte del secondo quarto dove riescono a tornare a soli sei punti di distanza sul 28-34 prima di subire i tre liberi vincenti di Baron che permettono a Milano di andare all’intervallo sul +9 (33-42). Al rientro in campo Bacon riporta sul -5 i padroni di casa (37-42), l’Olimpia vola sul 37-50 e sul 40-55 ma rischia ancora sul finale del terzo quarto, con i greci ancora lontani solo cinque punti sul 52-57 prima del 52-59 finale. Ultimo quarto da dimenticare per i ragazzi di Messina, con gli avversari che sono riusciti ad arrivare a un solo punto di distanza sul 63-64 e a pareggiare i conti sul 72-72 con Papagiannis costringendo Milano a giocarsi tutto all’overtime. Supplementari dominati dal Panathinaikos, che chiudono i conti con tredici punti di vantaggio sul 90-77.

Tutto facile per il Fenerbahce, che si è imposto 75-104 in casa dell’Alba Berlino consolidando sempre di più la prima posizione in classifica, così come per il Maccabi Tel Aviv, vittorioso per 84-68 contro il Valencia. E’ battaglia fino agli ultimi secondi di gioco tra Partizan e Stella Rossa, con quest’ultima che ha avuto la meglio sul 73-76.