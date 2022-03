Basket, Eurolega 2021/2022: Schio sconfitta a Praga, addio Final Fuor

by Sofia Cioli

Costanza Verona - Foto familabasket.it

La Beretta Famila Schio è stata sconfitta alla Kralovka Arena per 90-77 nella gara-3 contro Praga, risultato che la costringe a dire addio al sogno Final Four dell’Eurolega femminile. Non sono bastati al quintetto veneto i 24 punti realizzati dalla belga Mestdagh, top-scorer dell’incontro. Tra le ceche, 19 punti di Thomas e 17 di Conde.