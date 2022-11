Eurolega 2022/23: sconfitta casalinga per Milano, il Real Madrid vince 77-83

77-83 nel match tra EA7 Emporio Aramani Milano e Real Madrid, partita valida per la sesta giornata di Eurolega 2022/23. Grande vittoria dunque per il Real Madrid al Mediolanum Forum, che permette agli spagnoli di ottenere la terza vittoria nella competizione.

La cronaca

In avvio di partita il Real Madrid parte forte, con un ispirato Tavares e un preciso Musa da tre. Gli spagnoli così accumulano subito un buon vantaggio, seppur Milano prova a reagire colpo su colpo con le giocate di Melli. Il primo quarto così si conclude con il punteggio di 20-23, in favore per gli ospiti. Nel secondo parziale l’Olimpia ha una grande reazione d’orgoglio e raggiunge nei primi minuti il pareggio. Datome e Mitrou-Long sono i veri trascinatori per Milano, con diversi canestri decisivi segnati. Tuttavia il Real Madrid non si arrende e prova in tutti i modi a stare a contatto con i padroni di casa. Dopo circa sei minuti di gioco infatti gli spagnoli si riportano avanti, con le triple di Abalde e Hezonja. Milano però proprio nel finale ritorva la precisione a canestro e con un tiro dall’arco di Pangos va a riposo in vantaggio, sul 50-47.

Il terzo quarto è caratterizzato da un grande equilibrio, con continui botta e risposta soprattutto da tre punti tra le due compagini. Musa da una parte e Melli dall’altra sono gli assoluti protagonisti, con una fantastica precisione dall’arco. Il terzo parziale così si conclude sul 61-67. L’ultimo periodo inizia con molti errori al tiro da entrambi i lati, infatti il primo canestro arrivo con Musa solo dopo oltre due minuti di gioco. Il Real Madrid così approfitta dei tanti errori a canestro di Milano e, con un ispirato Musa, allunga nel punteggio. Melli prova tuttavia a tenere a contatto i suoi, ma gli spagnoli macinano continuamente punti e arrivano fino al +11. Per l’Olimpia quindi non c’è più nulla che fare e il Real Madrid vince 77-83.