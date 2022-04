Trento-Partizan Belgrado oggi in tv: orario e diretta streaming Eurocup 2021/2022

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dolomiti Energia Trentino-Partizan NIS Belgrado, sfida valida come 18esima giornata del gruppo A di Eurocup 2021/2022 di basket. Situazione già integralmente definita, con la formazione di coach Molin già eliminata in virtù dell’ultima posizione nel girone, mentre i serbi hanno già assicurata la seconda posizione. La palla a due è fissata per le ore 20:00 di mercoledì 6 aprile. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Action, oppure in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports.

