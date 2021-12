Trento-Hamburg Towers oggi in tv: orario e diretta streaming Eurocup 2021/2022

by Andrea Bellini

Jonathan Williams - Trento - Foto: olimpiamilano.com

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dolomiti Energia Trentino-Hamburg Towers, sfida valida per l’ottava giornata del gruppo A di Eurocup 2021/2022 di basket. Gli uomini di coach Molin hanno fin qui avuto un rendimento totalmente opposto tra il campionato e la competizione europea, in cui hanno raccolto una sola vittoria e ben sei sconfitte, score che li relega all’ultima posizione in classifica. Contro la formazione tedesca, l’occasione di replicare l’unica vittoria conquistata il 17 novembre contro lo Slask Wroclaw. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 22 dicembre. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Action, oppure in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale.

