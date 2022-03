HIghlights Venezia-Virtus Bologna 72-83, basket Eurocup 2021/2022 (VIDEO)

by Andrea Bellini 14

Il video con gli highlights di Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida per la 14esima giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Il derby italiano di coppa viene vinto con autorità dagli uomini di Scariolo, in cui ha fatto il suo debutto anche Daniel Hackett; ai lagunari non bastano i 18 punti di Theodore e i 14 di Tonut. La Vu Nere completano anche il sorpasso in classifica sugli uomini di De Raffaele. Di seguito e in alto, i migliori momenti della partita.

