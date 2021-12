Highlights Trento-Ankara 70-76, basket Eurocup 2021/2022 (VIDEO)

by Enrico Ricciulli 15

Il video con gli highlights di Dolomiti Energia Trentino-Turk Telekom Ankara 70-76, sfida valida per la settima giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2021/2022 di basket. I padroni di casa cadono per la sesta volta su sette uscite e rimangono all’ultimo posto della classifica. I trentini disputano due brutti quarti centrali non riuscendo a contenere l’urto della formazione turca, che scava il solco decisivo. Bene invece il primo quarto e l’ultimo, dove Trento mette in mostra delle buone trame offensive e tanta voglia di rimanere attaccata al punteggio.