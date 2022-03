Highlights Slask Wroclaw-Trento 77-68, basket Eurocup 2021/2022 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Slask Wroclaw-Dolomiti Energia Trentino, sfida valida per la 14esima giornata del gruppo A di Eurocup 2021/2022 di basket. Ennesima sconfitta per gli uomini di coach Molin, che nel secondo tempo non riescono a ripetere la buona prestazione vista a sprazzi nel secondo, dicendo di fatto addio alle speranze di qualificazione: la matematica ancora non c’è, ma la situazione è sportivamente disastrosa. 77-68 il risultato finale del match, di seguito e in alto le migliori immagini.

