Highlights Lietkabelis-Trento 74-57: Eurocup 2021/2022 basket (VIDEO)

by Enrico Ricciulli 28

Il video con gli highlights di Lietkabelis Panevezys-Dolomiti Energia Trento 74-57, sfida valevole per la dodicesima giornata del gruppo A dell’Eurocup 2021/2022 di basket. Ancora una sconfitta per gli uomini di Molin nella competizione, la settima consecutiva e l’undicesima in totale. Adesso si fa davvero troppo complicata la corsa ad una qualificazione alla prossima fase. C’è equilibrio solamente per un tempo. I lituani, poi, trovano l’allungo decisivo durante il terzo quarto, una frazione che si chiude addirittura 23-9 per i padroni di casa. Questi nell’ultimo periodo si limitano a gestire la situazione, sventando qualche sporadico tentativo trentino di rientrare in partita.