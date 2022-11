Highlights Brescia-Venezia 60-80, basket Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

Il video e gli highlights di Germani Brescia-Umana Reyer Venezia 60-80, match valido per la sesta giornata dell’Eurocup 2022/2023. Derby tra squadra italiana che premia i lagunari che, in trasferta, asfaltano completamente Brescia. I 12 punti di Massinburg e i 10 di Moss non bastano, Venezia festeggia con i 22 punti di Freeman. Di seguito gli highlights della partita.

