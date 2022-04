Eurocup 2021/2022, Trento-Partizan Belgrado 63-79: cronaca e tabellino

Nella sfida valida come 18esima giornata del gruppo A di Eurocup 2021/2022 di basket, la Dolomiti Energia Trentino si arrende al Partizan NIS Belgrado con il punteggio di 63-79. La formazione di coach Molin, già eliminata in virtù dell’ultima posizione nel girone, saluta la competizione con l’ennesima sconfitta ma con una prestazione positiva. I serbi, che avevano già assicurata la seconda posizione, concludono invece con un bel successo.

CRONACA – Ottimo avvio di match per Trento, che tira da tre con ottime percentuali e per alcuni tratti conduce nel punteggio. Sugli scudi Flaccadori e Reynolds, così come Caroline; al termine del primo quarto, però, in vantaggio c’è il Partizan, avanti di tre lunghezze. Nel secondo parziale invece sale in cattedra LeDay ed i serbi toccano vette di +13. Ciononostante la Dolomiti Energia non si abbatte e prova a restare in scia degli avversari: dopo i primi 20′ di gioco lo score è tutt’altro che impietoso. 37-29 per il club di Belgrado, ma la sfida è ancora aperta. A testimoniarlo è ciò che accade nel terzo quarto, dove uno scatenato Dominique Johnson va a bersaglio dall’arco a ripetizione e porta addirittura avanti i padroni di casa. Purtroppo tale vantaggio viene dilapidato nei minuti finali a causa di alcune imprecisioni ed i serbi possono approcciare l’ultimo parziale con 8 punti di vantaggio. Fatto sta che la BLM Group Arena si è infiammata in alcuni minuti come non aveva mai fatto nel corso delle precedenti 15 giornate di una deludente Eurocup. Infine, nell’ultimo quarto Trento ci prova nelle fasi iniziali, ma la vittoria è ormai nelle mani degli avversari. Non appena anche il cronometro inizia ad essere nemico dei padroni di casa, la squadra di coach Molina abbassa la guardia e si rassegna al ko. Vince dunque il Partizan, che termina la regular season con il 12° successo.

TABELLINO TRENTO-PARTIZAN BELGRADO 63-79 (15-18, 14-19, 24-24, 10-18)

TRENTO: Johnson 13, Bradford 4, Williams 7, Reynolds 15, Conti 2, Flaccadori 9, Ladurner 5, Caroline 6, Mezzanotte 2, Forray 0, Rudovic N.E., Morina N.E.

PARTIZAN BELGRADO: Punter 4, LeDay 20, Avrmaovic 8, Moore 12, Madar 11, Glas 3, Lessort 6, Trifunovic 5, Smailagic 6, Koprivica 4, Zagorac 0, Vukcevic 0.