Eurocup 2021/2022, Boulogne-Venezia 87-66: cronaca e tabellino ottavi di finale

by Antonio Sepe

Stefano Tonut - Foto profilo ufficiale Facebook Venezia

La cronaca e il tabellino di Boulogne Metropolitans 92-Umana Reyer Venezia, sfida valida come ottavi di finale di Eurocup 2021/2022 di basket. Finisce con il punteggio di 87-66 la sfida, per larghi tratti a senso unico, in cui i padroni di casa si sono imposti meritatamente. Trasferta francese amara per i lagunari, che salutano anzitempo la competizione venendo eliminati nella fase ad eliminazione diretta. Il miglior realizzatore della serata è Hornsby con 14 punti.

LA PARTITA – Buona partenza per la Reyer, trascinata dal solito Watt, che si issa prima sul 7-0 e poi sul 13-9. Questo +7 sarà però il massimo vantaggio della serata per la squadra di De Raffaele, che di punto in bianco non riesce più a segnare. Boulogne ne approfitta e chiude il parziale in crescendo, conquistando 10 punti consecutivi (poi 15, considerando l’inizio della seconda frazione). Venezia prova a scuotersi, ma il copione non cambia ed i francesi si confermano padroni del campo. Tonut e Stone provano a tenere vivi i lagunari, cercando di rendere il passivo meno pesante. All’intervallo lungo, però, tra le due squadre c’è un gap di 10 punti.

La sfida di fatto finisce nel terzo quarto, dominato per 27-10 dai padroni di casa, e la ripresa a dir la verità non offre molto. La differenza di valori in campo è piuttosto significativa e Venezia non riesce in alcun modo a limitare la superiorità degli avversari. I soliti Watt e Bramos sono gli ultimi a mollare, ma neppure i time-out chiamati da De Raffaele riescono a scuotere i lagunari. Nel quarto finale entrambe le squadre trovano la via del canestro con grande facilità, ma la gara è ormai compromessa e serve a poco. Venezia cede il passo agli avversari per 87-66 e saluta la competizione.

TABELLINO BOULOGNE-VENEZIA

BOULOGNE: Hornsby 14, Hunter 14, Cummings 12, McRae 10, Halilovic 10, Moulare 5, Konate 8, Sy 6, Ginat 8, Yomi 0, Ho-You-Fat N.E.

VENEZIA: Watt 11, Mazzola 9, De Nicolao 9, Bramos 9, Morgan 8, Tonut 8, Stone 5, Brooks 5, Echodas 2, Cerella 0, Theodore N.E.