Boulogne-Trento oggi in tv: orario e diretta streaming Eurocup 2021/2022

by Andrea Bellini

Aquila Basket Trento Stemma

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Boulogne Metropolitans 92-Dolomiti Energia Trentino, sfida valida per la quarta giornata del girone A di Eurocup 2021/2022 di basket. Trasferta francese per la formazione di coach Molin, reduce da una vittoria in campionato ma che è ancora a secco nella competizione europea. Nemmeno il Boulogne naviga in buone acque, ma ha ottenuto l’unica vittoria nel girone proprio tra le mura amiche. La palla a due è prevista per le ore 20:30 di martedì 9 novembre. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Action HD, oppure in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale.

