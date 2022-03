Basket Eurocup, Slask Wroclaw-Trento 77-68: cronaca e tabellino

by Andrea Bellini

Diego Flaccadori - Foto profilo ufficiale Facebook Trento

La cronaca e il tabellino di Slask Wroclaw-Dolomiti Energia Trentino, sfida valida per la 14esima giornata del gruppo A di Eurocup 2021/2022 di basket. Altra sconfitta, la 13esima in 14 partite giocate, per gli uomini di coach Molin: un 77-68 maturato soprattutto nel secondo tempo, dopo un primo tempo terminato in parità. Una sconfitta che non mette fuori gioco matematicamente i trentini dai discorsi per il passaggio del turno, ma appare veramente difficile ipotizzare una rimonta.

LA PARTITA – I padroni di casa partono bene e si portano sul +8, a cui risponde Caroline con la tripla (10-5). I polacchi mantengono comunque un vantaggio considerevole in avvio di match, toccando anche il +9 (21-12). Proprio in finale di tempo, però, Trento si sistema dal punto di vista difensivo, complici anche l’uscita di Trice, e con Forray e Thompson Jr. chiude il primo parziale a -3 (23-20). È il preludio ad un secondo quarto molto equilibrato, in cui gli uomini di coach Molin confermano le buona sensazioni: Forray e Ladurner firmano il pareggio (25-25), e dopo la tripla di Flaccadori Trento si trova addirittura a +5 (35-40), subendo però il ritorno degli avversari: si va al riposo sul 40-40.

Il pareggio è solo un’illusione, in quanto a metà terzo quarto i padroni di casa volano sul +7 con le triple di Ramljak e Trice (52-45). Poi a tripla di Reynolds in chiusura rende meno amaro il passivo (54-49), ma subito i padroni di casa partono forte in avvio di ultimo quarto con la tripla di Justice a regalare allo Slask il primo vantaggio in doppia cifra (59-49). Eppure, nonostante lo svantaggio tocchi il -11, Trento avrebbe pure la possibilità di rimettersi in partita, ma Caroline sbaglia la tripla che avrebbe potuto riaprire i giochi.

TABELLINO SLASK WROCLAW-TRENTO (77-68)

SLASK WROCLAW: 25 Dziewa, 21 Trice T., 10 Kanter, 8 Ramljak, 5 Justice, 4 Kolenda, 3 Karolak, 1 Meiers

TRENTO: 20 Caroline, 11 Reynolds, 10 Forray, 8 Johnson, 7 Mezzanotte, 5 Flaccadori, 4 Ladurner, 3 Bradford