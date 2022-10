Basket, Eurocup 2022/2023: il Promitheas Patras schianta Trento 89-76

Il Promitheas Patras spazza via la Dolomiti Energia Trento mediante il punteggio di 89-76 nel match valevole per la prima giornata dell’Eurocup 2022/2023 di basket. Il cammino del club di Serie A, dunque, inizia nel peggiore dei modi, con una sconfitta casalinga che dovrà essere immediatamente riscattare già a partire dal prossimo impegno.

I padroni di casa, dopo un’iniziale fase di studio, provano a prendere in mano il controllo delle operazioni trovando i primi punti con Crawford ed Atkins. La formazione ospite, invece, dimostra un approccio difensivo mantenendosi sempre in scia al club trentino per poi mettere a referto il sorpasso grazie alle giocate di Young e Conditt: il primo quarto termina 13-20. Nel secondo parziale la formazione greca continua ad andare a segno con le triple, tanto da incamerare un vantaggio di oltre dieci punti. Trento fa fatica a reagire e fa quel che può per contenere i danni, ma va a riposo incassando un passivo di 29-43.

Nella ripresa i bianconeri tornano in campo con il piglio giusto, iniziando a ricucire l’ampio gap con Grazulis e Flaccadori, ma il Promitheas si affida ad uno scatenato Simpson per mantenere la distanza di sicurezza. Le due compagini danno vita ad una grande battaglia, tanto da terminare il parziale sul 26-26, ma di fatto non è sufficiente a Trento per sperare nella rimonta. Negli ultimi dieci minuti il club italiano mette in campo tutte le sue energie per tentare un disperato recupero, con il giovane Luca Conti che si rende protagonista di una bella prestazione. Gli ospiti, per, restano in pieno controllo e si impongono per 89-76.

TRENTO-PROMITHEAS 76-89 (13-20, 16-23, 26-26, 21-20)