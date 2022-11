La cronaca e il tabellino di Trento-Gran Canaria 75-72, match della sesta giornata dell’Eurocup 2022/2023 di basket. Arriva la prima vittoria della Dolomiti Energia a livello europeo in questa stagione, una vera e propria impresa contro la capolista del girone. Grande soddisfazione per i ragazzi di coach Molin, che dopo la vittoria in campionato in casa di Venezia danno ancora prova di essere in crescita.

La cronaca – Dopo lo 0-5 iniziale, Trento si accende con un parziale da 8-0 che porta ai primi vantaggi della Dolomiti Energia. Nella seconda parte del primo quarto c’è l’allungo di Gran Canaria, con la tripla di Bassas che vale il 14-20. Grazulis e Crawford riportano sotto i padroni di casa, che alla prima sirena sono dietro 19-22. Il secondo quarto si conferma molto equilibrato, nessuna squadra prende il largo fino agli ultimi secondi quanto una sciagurata palla persa da Trento consente a Slaughter di segnare sulla sirena la tripla che vale il 34-38 all’intervallo lungo.

Al ritorno in campo Spagnolo e Lockett ricuciono subito il gap, poi Trento fatica a livello offensivo ma con grande applicazione in fase di non possesso riesce a non perdere troppo terreno. Gran Canaria allunga fino al +6 con la tripla di Benite, ma nell’ultimo minuto del periodo ecco le triple di Udom e Atkins su altrettanti assist di Flaccadori, che consentono a Trento di iniziare gli ultimi dieci minuti sul 53-55. L’ultimo quarto è una battaglia punto a punto, si decide tutto sul filo di lana: Flaccadori mette la tripla del 71-68, poi rischia di rovinare tutto con una palla persa sanguinosa. Gran Canaria però commette il primo errore in lunetta, Spagnolo invece è perfetto e l’ultima tripla per forzare il supplementare non va a segno per la gioia di tutta la BLM Group Arena.